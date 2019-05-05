В СК передано дело об аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100
22:30 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета "Сухой Суперджет" в аэропорту Шереметьево передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного Комитета РФ", - сообщила она.
"Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - отметила представитель СК.
"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей", - подтвердила она данные о пострадавших.
"Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании- перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Будет изучена необходимая техническая документация", - добавила Светлана Петренко.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным, Минздрава пострадали семь человек.
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