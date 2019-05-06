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Комиссию МАК по ЧП в Шереметьево возглавит Леонид Каширский

23:45 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин ЧП в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный МАК.

"Комиссия сформирована, она выехала на место авиаинцидента", - сказал собеседник агентства.

Комиссию возглавил эксперт МАК Леонид Каширский.


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