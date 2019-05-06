Комиссию МАК по ЧП в Шереметьево возглавит Леонид Каширский

23:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин ЧП в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный МАК.

"Комиссия сформирована, она выехала на место авиаинцидента", - сказал собеседник агентства.

Комиссию возглавил эксперт МАК Леонид Каширский.



