Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево по техническим причинам - "Аэрофлот"
23:30 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двигатели пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100" загорелись уже после аварийной посадки лайнера в московском аэропорту Шереметьево, сообщила в воскресенье компания "Аэрофлот".
"Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва - Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам", - говорится в сообщении.
"В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб "Аэрофлота", - добавили в авиакомпании.
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