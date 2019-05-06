На борту загоревшегося SSJ-100 находился мэр Североморска

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Североморска - закрытого города в Мурманской области - пострадал в результате происшествия с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Мэр Североморска Мурманской области 47-летний Владимир Евменькова летел рейсом из Москвы в Мурманск. Он пострадал во время эвакуации: отравился угарным газом", - сказал собеседник агентства. По его словам, чиновнику оказали медпомощь и отпустили для амбулаторного лечения.



