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На борту загоревшегося SSJ-100 находился мэр Североморска

23:15 05.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Североморска - закрытого города в Мурманской области - пострадал в результате происшествия с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Мэр Североморска Мурманской области 47-летний Владимир Евменькова летел рейсом из Москвы в Мурманск. Он пострадал во время эвакуации: отравился угарным газом", - сказал собеседник агентства. По его словам, чиновнику оказали медпомощь и отпустили для амбулаторного лечения.


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