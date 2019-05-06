Трагедия в Шереметьево: Погиб 41 человек из 78

08:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек. По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек, 37 - выжили. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").У некоторых пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьеве ожоги 1-2 степени, до 15% тела обожжено. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова журналистам в аэропорту Шереметьево. Она также отметила, что многие пострадавшие отравились продуктами горения..