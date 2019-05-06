В Москву пришла почти летняя жара...
09:08 06.05.2019
Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым и относительно сухим сектором далекого циклона, благодаря чему москвичей ждет преимущественно солнечная погода с температурным фоном на 5-6 градусов выше климатической нормы, что соответствует многолетним показателям середины лета.
В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем в столице +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Ветер южной четверти 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 мм рт. ст., - сообщают "Метеовести".
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