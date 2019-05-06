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Америка решила послать Ирану "сигнал" с помощью авианосной группы

09:12 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) в качестве сигнала властям Ирана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана", - подчеркивает также Болтон.

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