Америка решила послать Ирану "сигнал" с помощью авианосной группы
09:12 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) в качестве сигнала властям Ирана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана", - подчеркивает также Болтон.
НОВОСТИ
- 09:23 06.05.2019
- Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего самолета
- 09:20 06.05.2019
- Из сгоревшего "Суперджета" все тела погибших извлечены - СМИ
- 09:08 06.05.2019
- В Москву пришла почти летняя жара...
- 08:59 06.05.2019
- Трагедия в Шереметьево: Погиб 41 человек из 78
- 23:45 05.05.2019
- Комиссию МАК по ЧП в Шереметьево возглавит Леонид Каширский
- 23:30 05.05.2019
- Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево по техническим причинам - "Аэрофлот"
- 23:15 05.05.2019
- На борту загоревшегося SSJ-100 находился мэр Североморска
- 22:45 05.05.2019
- Пострадавшие отправлены в НИИ им Вишневского и Химкинскую больницу
- 22:30 05.05.2019
- В СК передано дело об аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100
- 22:10 05.05.2019
- В Мурманске открыта горячая линия во вопросам трагедии в Шереметьево
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать