Из сгоревшего "Суперджета" все тела погибших извлечены - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета "Сухой Суперджет 100", загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", - сказал источник.