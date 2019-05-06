0
0
12
НОВОСТИ

Из сгоревшего "Суперджета" все тела погибших извлечены - СМИ

09:20 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета "Сухой Суперджет 100", загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, тела всех погибших. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"На данный момент извлечены тела 41 погибшего, большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", - сказал источник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:23 06.05.2019
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего самолета
0
30
09:12 06.05.2019
Америка решила послать Ирану "сигнал" с помощью авианосной группы
0
49
09:08 06.05.2019
В Москву пришла почти летняя жара...
0
53
08:59 06.05.2019
Трагедия в Шереметьево: Погиб 41 человек из 78
0
80
23:45 05.05.2019
Комиссию МАК по ЧП в Шереметьево возглавит Леонид Каширский
0
478
23:30 05.05.2019
Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево по техническим причинам - "Аэрофлот"
0
602
23:15 05.05.2019
На борту загоревшегося SSJ-100 находился мэр Североморска
0
668
22:45 05.05.2019
Пострадавшие отправлены в НИИ им Вишневского и Химкинскую больницу
0
541
22:30 05.05.2019
В СК передано дело об аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100
0
552
22:10 05.05.2019
В Мурманске открыта горячая линия во вопросам трагедии в Шереметьево
0
464

Возврат к списку