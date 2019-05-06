Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего самолета
09:23 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Об этом ТАСС сообщили источник в авиакругах.
"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник агентства. По его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.
НОВОСТИ
- 09:20 06.05.2019
- Из сгоревшего "Суперджета" все тела погибших извлечены - СМИ
- 09:12 06.05.2019
- Америка решила послать Ирану "сигнал" с помощью авианосной группы
- 09:08 06.05.2019
- В Москву пришла почти летняя жара...
- 08:59 06.05.2019
- Трагедия в Шереметьево: Погиб 41 человек из 78
- 23:45 05.05.2019
- Комиссию МАК по ЧП в Шереметьево возглавит Леонид Каширский
- 23:30 05.05.2019
- Самолет SSJ-100 вернулся в Шереметьево по техническим причинам - "Аэрофлот"
- 23:15 05.05.2019
- На борту загоревшегося SSJ-100 находился мэр Североморска
- 22:45 05.05.2019
- Пострадавшие отправлены в НИИ им Вишневского и Химкинскую больницу
- 22:30 05.05.2019
- В СК передано дело об аварийной посадке пассажирского самолета SSJ-100
- 22:10 05.05.2019
- В Мурманске открыта горячая линия во вопросам трагедии в Шереметьево
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать