Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего самолета

09:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортпроводник сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Об этом ТАСС сообщили источник в авиакругах.

"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет", - рассказал собеседник агентства. По его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.