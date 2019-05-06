Против продолжения операции в Сирии высказались более половины россиян - опрос
09:35 06.05.2019 Источник: РБК
Более половины россиян желают завершения операции России в Сирии, показал опрос Левада-центра. Примерно треть респондентов видят риски перерастания конфликта в «новый Афганистан».
Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра. За продолжение операции высказались всего 30% опрошенных. В августе 2017 года в пользу завершения выступали 49% респондентов.
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