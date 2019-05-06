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СМИ: Производитель Boeing 737 MAX знал о некоторых проблемах с лайнером за год до крушения

09:41 06.05.2019 Источник: РБК

Американская компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки в лайнерах 737 MAX за год до крушения такого самолета в Индонезии, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в Boeing стали «откровеннее» с авиакомпаниями касательно существующих проблем только после второй катастрофы с 737 MAX (лайнер Lion Air разбился в Индонезии в ноябре 2018-го, самолет Ethiopian Airlines — в марте 2019 года).

Проблема заключается в том, что система оповещений не работала на MAX так, как на более ранних моделях самолетов. Однако, отмечает WSJ, неизвестно, могла ли эта система предотвратить катастрофу, - пишет РБК.

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