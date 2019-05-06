Спеиалистами обнаружены бортовые самописцы сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оба черных ящика с борта самолета, который накануне загорелся в ходе аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево, обнаружены. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Оба ящика обнаружены. Их состояние подлежит уточнению. Подлежат ли они расшифровке, будет понятно после их вскрытия", - сказал собеседник агентства.