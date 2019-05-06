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НОВОСТИ

Появились предварительные данные о причине смерти большинства пассажиров сгоревшего SSJ-100

10:30 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете, стали жертвами отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подавляющее большинство пассажиров самолета, которые не успели выбраться из салона и погибли, задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства. Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги.

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