Появились предварительные данные о причине смерти большинства пассажиров сгоревшего SSJ-100
10:30 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете, стали жертвами отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Подавляющее большинство пассажиров самолета, которые не успели выбраться из салона и погибли, задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства. Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги.
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