Появились предварительные данные о причине смерти большинства пассажиров сгоревшего SSJ-100

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете, стали жертвами отравления продуктами горения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подавляющее большинство пассажиров самолета, которые не успели выбраться из салона и погибли, задохнулись продуктами горения", - сказал собеседник агентства. Кроме того, у большинства погибших имеются сильные термические ожоги.