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Девять пассажиров со сгоревшего "Суперджета" находятся в больницах Москвы - Минздрав

11:00 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять пострадавших при ЧП с самолетом "Сухой Суперджет 100" в аэропорту Шереметьево находятся в больницах города Москвы. Состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести. Об этом в пресс-службе Минздрава России сообщили журналистам в понедельник.

"По состоянию на 10 утра госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом [состоянии], трое - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр Федерального медико- биологического агентства.

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