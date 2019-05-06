В Норильске самолет выкатился за пределы посадочной полосы
11:15 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. При этом, как отметил источник ТАСС в авиаслужбах, пострадавших в результате ЧП нет.
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