МИД Китая: Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США...
12:00 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай предлагает ускорить процесс ядерного разоружения страны с крупнейшими запасами атомных вооружений, поскольку это будет способствовать денуклеаризации всей планеты. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США, они поддерживаются на рациональном уровне и соответствуют задачам обеспечения национальной безопасности, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - КНР не будет участвовать в трехсторонних переговорах с целью заключения сделок о сокращении ядерных вооружений. Мы выступаем за всестороннюю ликвидацию ядерного оружия и считаем, что страны с крупнейшими запасами атомных вооружений в соответствии с международными договоренностями должны неукоснительно следовать своим обязательствам и значительно сократить свой арсенал".
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