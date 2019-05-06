Евгений Дитрих: Оснований для приостановки полетов "Суперджетов" нет
13:19 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100") нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.
"Нет оснований (приостанавливать полеты - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 13:40 06.05.2019
- Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
- 13:30 06.05.2019
- Комиссия российских военных специалистов в Венесуэле может быть расширена - Арреас
- 12:00 06.05.2019
- МИД Китая: Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США...
- 11:15 06.05.2019
- В Норильске самолет выкатился за пределы посадочной полосы
- 11:00 06.05.2019
- Девять пассажиров со сгоревшего "Суперджета" находятся в больницах Москвы - Минздрав
- 10:30 06.05.2019
- Появились предварительные данные о причине смерти большинства пассажиров сгоревшего SSJ-100
- 10:00 06.05.2019
- Спеиалистами обнаружены бортовые самописцы сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"
- 09:41 06.05.2019
- СМИ: Производитель Boeing 737 MAX знал о некоторых проблемах с лайнером за год до крушения
- 09:35 06.05.2019
- Против продолжения операции в Сирии высказались более половины россиян - опрос
- 09:23 06.05.2019
- Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего самолета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать