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Евгений Дитрих: Оснований для приостановки полетов "Суперджетов" нет

13:19 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100") нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

"Нет оснований (приостанавливать полеты - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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