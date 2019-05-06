Комиссия российских военных специалистов в Венесуэле может быть расширена - Арреас

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа российских военных специалистов, действующих в Венесуэле в рамках соглашения по военно-техническому сотрудничеству, может быть расширена. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Нам необходимо обслуживать оборудование, обмениваться военно-технической информацией. Эта работа ведется с 2001 года, когда мы подписали договор о военном сотрудничестве. В настоящее время на территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов, она, безусловно, может быть расширена", - подчеркнул он.