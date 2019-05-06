Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
13:40 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовки встречи президентов России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, каких-либо наработок в настоящий момент не существует на этот счет", - сказал он, отвечая на вопрос, прояснились ли какие-либо детали насчет возможной встречи двух лидеров после их телефонного разговора 3 мая.
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