Выжившие члены экипажа сгоревшего "Суперджета" находится в больнице - Скворцова

14:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командир корабля, второй пилот и бортпроводница, пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в состоянии средней тяжести, у них отравление продуктами горения и шок, сказала в понедельник журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В институте Склифосовского находятся командир корабля, второй пилот и бортпроводница. У них состояние средней тяжести, в основном связанное с отравлением продуктами горения и с очень серьезной шоковой реакцией. Они требуют наблюдения и коррекции", - сказала она.