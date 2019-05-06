Порошенко вызвали в ГПУ по делу "евромайдана"

14:43 Источник: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко вызывается на допрос в генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, в рамках расследования дел евромайдана, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Подтверждаю, что Порошенко вызывается завтра на допрос - 7 мая на 10 утра", - сказал С.Горбатюк.