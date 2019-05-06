0
0
67
НОВОСТИ

Президент Украины назвал число погибших украинских военных с начала конфликта в Донбассе

15:14 06.05.2019 Источник: Интерфакс

За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина", - сказал П.Порошенко в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:40 06.05.2019
Госсекретарь США выразил россиянам соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево
0
12
14:43 06.05.2019
Порошенко вызвали в ГПУ по делу "евромайдана"
0
125
14:13 06.05.2019
Выжившие члены экипажа сгоревшего "Суперджета" находится в больнице - Скворцова
0
159
13:40 06.05.2019
Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
0
169
13:30 06.05.2019
Комиссия российских военных специалистов в Венесуэле может быть расширена - Арреас
0
200
13:19 06.05.2019
Евгений Дитрих: Оснований для приостановки полетов "Суперджетов" нет
0
201
12:00 06.05.2019
МИД Китая: Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США...
0
273
11:15 06.05.2019
В Норильске самолет выкатился за пределы посадочной полосы
0
289
11:00 06.05.2019
Девять пассажиров со сгоревшего "Суперджета" находятся в больницах Москвы - Минздрав
0
300
10:30 06.05.2019
Появились предварительные данные о причине смерти большинства пассажиров сгоревшего SSJ-100
0
529

Возврат к списку