Президент Украины назвал число погибших украинских военных с начала конфликта в Донбассе
15:14 06.05.2019 Источник: Интерфакс
За период вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях погибли 2973 украинских военнослужащих, заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина", - сказал П.Порошенко в понедельник в Донецкой области на встрече с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
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