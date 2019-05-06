Госсекретарь США выразил россиянам соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате возгорания пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево. Об этом, как сообщается в понедельник на сайте Госдепа, он заявил журналистам на пути в Финляндию.

"Мы хотим быть уверены, что россияне тоже знают, что мы сделаем все возможное, чтобы помочь им, оказать содействие, мы выражаем наши соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту Шереметьево", - сказал Помпео.