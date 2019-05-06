Мэр Североморска: Двигатель "Суперджета" в воздухе "не горел, это совершенно точно"
16:00 06.05.2019 Источник: Интерфакс
Глава Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, который выжил в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, заявил, что видел попавшие в двигатель самолета SSJ-100 молнии.
"Лично я это (что у самолета возникли проблемы - ИФ) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния", - рассказал В.Евменьков городской радиостанции "Север FM", которая опубликовала расшифровку телефонной беседы в соцсетях.
"Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся. Не знаю, работал он дальше или не работал, но он не горел, это совершенно точно", - отметил В.Евменьков.
Он сказал, что паники и давки в салоне самолета не было, и выразил благодарность бортпроводникам, "которые по сути нас спасли".
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