Россия "заставила" США начать восстановление флота ледоколов для действий в Арктике
17:00 06.05.2019 Источник: Интерфакс
Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Вашингтон усиливает свое военное присутствие в Арктическом регионе в ответ на "дестабилизирующие" действия России.
"В ответ на дестабилизирующую активность России мы проводим военные учения, наращиваем присутствие наших сил, восстанавливаем наш флот ледоколов", - сказал М.Помпео, выступая на пресс-конференции в Финляндии.
НОВОСТИ
- 16:41 06.05.2019
- Кадетские классы открыты в 195 школах Москвы
- 16:00 06.05.2019
- Мэр Североморска: Двигатель "Суперджета" в воздухе "не горел, это совершенно точно"
- 15:40 06.05.2019
- Госсекретарь США выразил россиянам соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево
- 15:14 06.05.2019
- Президент Украины назвал число погибших украинских военных с начала конфликта в Донбассе
- 14:43 06.05.2019
- Порошенко вызвали в ГПУ по делу "евромайдана"
- 14:13 06.05.2019
- Выжившие члены экипажа сгоревшего "Суперджета" находится в больнице - Скворцова
- 13:40 06.05.2019
- Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
- 13:30 06.05.2019
- Комиссия российских военных специалистов в Венесуэле может быть расширена - Арреас
- 13:19 06.05.2019
- Евгений Дитрих: Оснований для приостановки полетов "Суперджетов" нет
- 12:00 06.05.2019
- МИД Китая: Запасы ядерного оружия Китая гораздо ниже, чем у России и США...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать