Очередь претендентов на британскую корону пополнилась ребенком принца Гарри

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала "Скай ньюс".

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.