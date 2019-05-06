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Очередь претендентов на британскую корону пополнилась ребенком принца Гарри

17:20 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала "Скай ньюс".

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.

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