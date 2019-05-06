Макрон: Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться
17:50 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Европы должен уважать права России как страны-участницы, а РФ - выполнять свои обязательства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом.
"Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", - сказал Макрон.
"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - заявил президент Франции.
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