Макрон: Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Европы должен уважать права России как страны-участницы, а РФ - выполнять свои обязательства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом.

"Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", - сказал Макрон.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - заявил президент Франции.

