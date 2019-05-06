0
0
0
НОВОСТИ

Макрон: Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться

17:50 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Европы должен уважать права России как страны-участницы, а РФ - выполнять свои обязательства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом.

"Права России как страны-участницы Совета Европы должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией", - сказал Макрон.

"Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в составе Совета Европы", - заявил президент Франции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 06.05.2019
Прокурор требует для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии
0
75
17:20 06.05.2019
Очередь претендентов на британскую корону пополнилась ребенком принца Гарри
0
133
17:00 06.05.2019
Россия "заставила" США начать восстановление флота ледоколов для действий в Арктике
0
173
16:41 06.05.2019
Кадетские классы открыты в 195 школах Москвы
0
161
16:00 06.05.2019
Мэр Североморска: Двигатель "Суперджета" в воздухе "не горел, это совершенно точно"
0
272
15:40 06.05.2019
Госсекретарь США выразил россиянам соболезнования по поводу трагедии в Шереметьево
0
243
15:14 06.05.2019
Президент Украины назвал число погибших украинских военных с начала конфликта в Донбассе
0
275
14:43 06.05.2019
Порошенко вызвали в ГПУ по делу "евромайдана"
0
279
14:13 06.05.2019
Выжившие члены экипажа сгоревшего "Суперджета" находится в больнице - Скворцова
0
314
13:40 06.05.2019
Подготовка встречи Путина и Трампа в настоящий момент не ведется - Песков
0
283

Возврат к списку