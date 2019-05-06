Прокурор требует для Мамаева и Кокорина до полутора лет колонии
18:10 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гособвинение потребовало наказание в виде лишения свободы на сроки до 1,5 года для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях и хулиганстве, передает корр. ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу признать виновными, назначить наказание по совокупности преступлений Александру Кокорину в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима, Павлу Мамаеву - 1 года и 5 месяцев колонии общего режима", - сказала прокурор Светлана Тарасова.
Двум другим фигурантам дела о драках в центре Москвы - Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину - прокурор просит назначить 1 год и 5 месяцев колонии и 1 год и 6 месяцев колонии соответственно.
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