СМИ: Турецкие военные приедут в Россию учиться управлять установками С-400

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", полковой комплект которых в этом году будут поставлен в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.