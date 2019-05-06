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СМИ: Турецкие военные приедут в Россию учиться управлять установками С-400

19:10 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 турецких военнослужащих начнут обучаться в конце мая в одном из военных центров на территории России эксплуатации зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", полковой комплект которых в этом году будут поставлен в Турцию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник военно-дипломатический источник.

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