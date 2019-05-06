Лавров: Россия несет ответственность за безопасность Северного морского пути

19:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северный морской путь является национальной транспортной артерией, и Россия будет обеспечивать ее безопасность. Об этом заявил журналистам в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы [с Помпео] не обсуждали Северный морской путь. Северный морской путь - это российская национальная транспортная артерия. Мы как прибрежное государство в полном соответствии с международным правом отвечаем за безопасность функционирования этого маршрута. Так же как канадцы отвечают за функционирование Северо-Западного прохода", - сказал министр.

"В этом смысле мы будем делать все, чтобы движение иностранных судов было в полном соответствии с Конвенцией по морскому праву 1982 года, чтобы оно проходило в полном соответствии со всеми международно-правовыми нормами и чтобы оно было абсолютно безопасным. За это мы несем ответственность", - добавил он.