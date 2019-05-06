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Бортпроводник Максим Моисеев, погибший при аварии "Суперджета", был жителем Москвы

20:30 06.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бортпроводник Максим Моисеев, который погиб, спасая пассажиров самолета "Аэрофлота", сгоревшего после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, был жителем Москвы, а не Мурманской области. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио мурманского губернатора Андрей Чибис.

Моисеев входил в состав экипажа потерпевшего крушения в Шереметьево самолета. Источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что бортпроводник погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров. Как рассказал агентству официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, Моисеев проходил срочную службу в дивизии им. Дзержинского, сослуживцы помнят его как отзывчивого человека.

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