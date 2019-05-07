Неформальная встреча лидеров стран ЕС пройдет без участия Британии
11:17 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза в румынском Сибиу пройдет без участия Великобритании, которая должна выйти из состава сообщества 31 октября. Об этом заявил во вторник журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи лидеров ЕС 9 мая.
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