МИД Китая: Некоторые представители США полностью искажают ситуацию по сотрудничеству в Арктике

11:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости следить за Китаем в связи с его возможным "агрессивным поведением" в Арктике полностью не соответствуют действительности. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай готов объединить усилия с прочими заинтересованными сторонами ради изучения, защиты и эксплуатации Северного полюса, внести собственный вклад ради мира, стабильности и устойчивого развития этого региона, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Обвинения отдельных представителей американской стороны абсолютно не соответствуют действительности, полностью искажая ситуацию по сотрудничеству в Арктике".