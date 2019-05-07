В новую эру "Прекрасной гармонии" Япония хотела бы подписать мирный договор с Россией

11:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы - заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан", - приводит его слова общественное телевидение Эн-эйч-кей (NHK). Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в ходе предыдущей эры Хэйсэй ("Мир и согласие") Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы "эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва".