В новую эру "Прекрасной гармонии" Япония хотела бы подписать мирный договор с Россией
11:24 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры Рэйва ("Прекрасной гармонии"), которая началась в стране 1 мая с восхождением на престол императора Нарухито. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"По возможности мы бы хотели в ходе эры Рэйва решить две проблемы - заключить с Россией мирный договор и вернуть на родину похищенных Северной Кореей граждан", - приводит его слова общественное телевидение Эн-эйч-кей (NHK). Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в ходе предыдущей эры Хэйсэй ("Мир и согласие") Япония не была вовлечена в войны, и впредь будет прилагать еще больше усилий, чтобы "эпоха мира продолжилась и в эру Рэйва".
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