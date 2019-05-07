Первый атомный авианосец в России начнут разрабатывать в 2023 году - СМИ

11:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году, они включены в госпрограмму вооружения. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в судостроительной отрасли. Он уточнил, что "корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тыс. тонн".