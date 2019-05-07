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На утро 9 самя синоптики дают не очень благоприятный прогноз погоды

11:29 07.05.2019 Источник: Интерфакс

Утром в День Победы над Москвой могут пройти осадки, не исключена грозовая деятельность и ветер, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сложный прогноз. Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние. Ситуация следующая: погода начинает заметно меняться сегодня ночью - начнется дождь, который усилится 8-го мая. Завтра дождливый и облачный день, гроза, ветер 13-18 м/с. Осадки продлятся всю ночь на 9-е мая", - сказал Р.Вильфанд агентству во вторник.

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