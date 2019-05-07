Порошенко не явился в ГПУ по "делу о Евромайдане"
11:50 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Президент Петр Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван на 10:00 утра вторника в рамках расследования "дел Евромайдана", сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал С.Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.
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