Порошенко не явился в ГПУ по "делу о Евромайдане"

11:50 Источник: Интерфакс

Президент Петр Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван на 10:00 утра вторника в рамках расследования "дел Евромайдана", сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал С.Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.