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Спецслужбы России ликвидировали сеть по изготовлению фальшивых документов для мигрантов

12:20 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ совместно с МВД России провела операцию по ликвидации организованного преступного сообщества, состоящего из уроженцев стран среднеазиатского региона, поставивших на поток изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В рамках возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", - сообщили в ЦОС ФСБ.

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