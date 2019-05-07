Спецслужбы России ликвидировали сеть по изготовлению фальшивых документов для мигрантов
12:20 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ совместно с МВД России провела операцию по ликвидации организованного преступного сообщества, состоящего из уроженцев стран среднеазиатского региона, поставивших на поток изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"В рамках возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовных дел установлены и задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков", - сообщили в ЦОС ФСБ.
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