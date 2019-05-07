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Росприроднадзор: В Сибири, на Урале и в других округах негде утилизировать мусор

13:00 07.05.2019 Источник: Интерфакс

Ульяновская область - единственный субъект в трех федеральных округах, в котором есть объекты утилизации твердых коммунальных отходов, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

"Объекты утилизации ТКО отсутствуют во всех субъектах Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов, кроме Ульяновской области", - сообщила С.Радионова во вторник на совещании в Екатеринбурге на тему прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Дальневосточного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

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