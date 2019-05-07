Министр транспорта назвал сумму выплат семьям погибших в катастрофе с SSJ-100

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей . Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.

"Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по 9 млн рублей. Это - 2 млн страховые выплаты, 2 млн - региональные выплаты, 5 млн - это выплаты компании "Аэрофлот", - сказал министр.