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НОВОСТИ

Журналисты из пула госсекретаря США не знают, куда делегация поедет дальше

13:45 07.05.2019 Источник: Интерфакс

Репортерам, сопровождающим госсекретаря США Майка Помпео в его поездке в Финляндию, не сообщают, куда он отправится дальше, передает во вторник американский телеканал CNN.

По данным телеканала, традиционно журналистам пула, сопровождающего М.Помпео, заранее сообщают о планах госсекретаря.

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