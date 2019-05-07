Журналисты из пула госсекретаря США не знают, куда делегация поедет дальше
13:45 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Репортерам, сопровождающим госсекретаря США Майка Помпео в его поездке в Финляндию, не сообщают, куда он отправится дальше, передает во вторник американский телеканал CNN.
По данным телеканала, традиционно журналистам пула, сопровождающего М.Помпео, заранее сообщают о планах госсекретаря.
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