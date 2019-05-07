В первом квартале 2019 г. Темп роста ВВП России снизился до 0,8% - МЭР

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темп роста ВВП РФ в первом квартале 2019 г. снизился до 0,8% на фоне сокращения товарооборота в связи с повышением ставки НДС, говорится в обзоре Министерства экономического развития РФ "Картина экономики. Апрель 2019".

"На фоне повышения базовой ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика торгового товарооборота", - отмечается в документе.