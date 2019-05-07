В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Помпео в Сочи

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин может встретиться 14 мая в Сочи с госсекретарем США Майклом Помпео. Этого не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что на 14 мая в Сочи намечены переговоры главы внешнеполитического ведомства США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи, а уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Песков.