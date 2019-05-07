В Пензе прокуратуру заинтересовало ношение хиджабов в некоторых школах
15:15 07.05.2019
В Пензе к дисциплинарной ответственности привлекли 12 работников образования за то, что в некоторых учреждениях в Положениях о школьной форме не устанавливался прямой запрет на ношение в них религиозной одежды, в том числе — хиджабов, соответствующих атрибутов и символики, - сообщает ИА Пенза-Пресс.
«Действующее законодательство закрепляет принцип светского образования и не предусматривает возможность граждан реализовывать свое право исповедовать религию и действовать сообразно своему вероисповеданию в государственных и муниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность», — отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
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