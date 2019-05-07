Все мессенджеры должны идентифицировать пользователя по номеру телефона - Роскомнадзор
15:26 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Правила идентификации пользователей по номеру телефона при регистрации в мессенджерах распространяются на все компании, которые предоставляют услуги по мгновенному обмену сообщениями, вне зависимости от того, содержатся ли сведения о них в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
"Если какая-то организация не внесена в реестр (организаторов распространения информации (ОРИ) - ИФ), то это не значит, что закон на нее не распространяется. Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), то вы автоматически должны исполнять требования закона", - сказал В.Ампелонский, отвечая на вопрос, распространяются ли нормы об идентификации пользователей только на мессенджеры, внесенные в Реестр организаторов распространения информации.
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