0
0
71
НОВОСТИ

Все мессенджеры должны идентифицировать пользователя по номеру телефона - Роскомнадзор

15:26 07.05.2019 Источник: Интерфакс

Правила идентификации пользователей по номеру телефона при регистрации в мессенджерах распространяются на все компании, которые предоставляют услуги по мгновенному обмену сообщениями, вне зависимости от того, содержатся ли сведения о них в соответствующем реестре Роскомнадзора, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Если какая-то организация не внесена в реестр (организаторов распространения информации (ОРИ) - ИФ), то это не значит, что закон на нее не распространяется. Если вы подпадаете под определение организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), то вы автоматически должны исполнять требования закона", - сказал В.Ампелонский, отвечая на вопрос, распространяются ли нормы об идентификации пользователей только на мессенджеры, внесенные в Реестр организаторов распространения информации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 07.05.2019
"Нафтогаз" пожаловался на "Северный поток 2" в Еврокомиссию
0
20
15:15 07.05.2019
В Пензе прокуратуру заинтересовало ношение хиджабов в некоторых школах
0
101
14:30 07.05.2019
В Кремле не исключают возможности встречи Путина с Помпео в Сочи
0
162
14:10 07.05.2019
В первом квартале 2019 г. Темп роста ВВП России снизился до 0,8% - МЭР
0
195
13:45 07.05.2019
Журналисты из пула госсекретаря США не знают, куда делегация поедет дальше
0
211
13:15 07.05.2019
Министр транспорта назвал сумму выплат семьям погибших в катастрофе с SSJ-100
0
230
13:00 07.05.2019
Росприроднадзор: В Сибири, на Урале и в других округах негде утилизировать мусор
0
248
12:40 07.05.2019
Госсекретарь США собирается приехать в Сочи для переговоров с главой МИД России - СМИ
0
261
12:20 07.05.2019
Спецслужбы России ликвидировали сеть по изготовлению фальшивых документов для мигрантов
0
280
11:50 07.05.2019
Порошенко не явился в ГПУ по "делу о Евромайдане"
0
273

Возврат к списку