"Нафтогаз" пожаловался на "Северный поток 2" в Еврокомиссию

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу "Нафтогаза" на "Северный поток - 2" и подготовит ответ после ее тщательного изучения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Еврокомиссии. "ЕК получила послание "Нафтогаза". Мы направим ответ после его тщательного изучения", - отметили в Еврокомиссии.