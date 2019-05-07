"Нафтогаз" пожаловался на "Северный поток 2" в Еврокомиссию
16:00 07.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу "Нафтогаза" на "Северный поток - 2" и подготовит ответ после ее тщательного изучения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Еврокомиссии. "ЕК получила послание "Нафтогаза". Мы направим ответ после его тщательного изучения", - отметили в Еврокомиссии.
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