Членов экипажа сгоревшего "Суперджета" перевели из реанимации в палату
16:46 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Четверо пострадавших членов экипажа самолета, потерпевшего 5 мая авиакатастрофу в столичном аэропорту "Шереметьево" переведены в обычные палаты, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.
"Те, кто находились в состоянии средней тяжести, четыре пациента, они переведены из реанимации в обычные палаты. Они находятся в стабильном состоянии, с ними работают психологи. Это члены экипажа, мы стараемся им помочь психологически", - сказал С.Петриков журналистам во вторник.
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