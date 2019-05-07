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Членов экипажа сгоревшего "Суперджета" перевели из реанимации в палату

16:46 07.05.2019 Источник: Интерфакс

Четверо пострадавших членов экипажа самолета, потерпевшего 5 мая авиакатастрофу в столичном аэропорту "Шереметьево" переведены в обычные палаты, сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

"Те, кто находились в состоянии средней тяжести, четыре пациента, они переведены из реанимации в обычные палаты. Они находятся в стабильном состоянии, с ними работают психологи. Это члены экипажа, мы стараемся им помочь психологически", - сказал С.Петриков журналистам во вторник.

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