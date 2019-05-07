Бортпроводников "Суперджета" могут представить к наградам по просьбе Минтранса

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих планирует попросить президента РФ Владимира Путина наградить бортпроводников "Аэрофлота" за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время катастрофы самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ) 5 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Министр будет ходатайствовать награждении бортпроводников Максима Моисеева орденом Мужества (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель государственными наградами за самоотверженность, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, - сообщили в министерстве.