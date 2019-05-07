Команда Москвы стала абсолютным чемпионом Всероссийской олимпиады школьников
17:24 07.05.2019
Школьники из Москвы завоевали почти тысячу дипломов на Всероссийской олимпиаде. По данным городского департамента образования, москвичи смогли собрать более 40% всех врученных организаторами наград, что стало рекордом для этого вида интеллектуальных состязаний. В нынешнем году в копилке столичных учеников 943 диплома, и по сравнению с 2010 годом, общекомандные результаты удалось улучшить более чем в 3 раза. 9 лет назад столичная сборная завоевала всего 278 дипломов.
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