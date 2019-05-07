Минтруд предлагает дать россиянам более недели новогодних каникул

17:55 Источник: Интерфакс

Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства России о переносе дней отдыха в 2020 году: в соответствии с ним у россиян будет восемь дней отдыха на новогодних праздниках и в общей сложности восемь праздничных майских дней.В результате в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября, говорится в сообщении.