Минтруд предлагает дать россиянам более недели новогодних каникул
17:55 07.05.2019 Источник: Интерфакс
Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект постановления правительства России о переносе дней отдыха в 2020 году: в соответствии с ним у россиян будет восемь дней отдыха на новогодних праздниках и в общей сложности восемь праздничных майских дней.
В результате в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября, говорится в сообщении.
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